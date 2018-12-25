Son Dakika Haberleri: 4'üncü Kattan Atlayan Gamze, Son Yolculuğuna Uğurlandı

4'üncü Kattan Atlayan Gamze, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayıp, yaşamına son veren 3 aylık evli Gamze Ç. (27), gözyaşları içinde toprağa verildi.

4'üncü Kattan Atlayan Gamze, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayıp, yaşamına son veren 3 aylık evli Gamze Ç. (27), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle'de oturan 3 aylık evli Gamze Ç., önceki gün saat 20.00 sıralarında evinin balkonuna çıkıp, çığlık atarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Gamze Ç., ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Gamze Ç., ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda duran kalbi iki kez çalıştırılan Gamze Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak aynı gece yaşamını yitirdi. 

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Gamze Ç.'nin cenazesi, dün, ikindi vakti beklenmeden Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından Sarayköy İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu ve bir süredir ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadığı eşi Hüseyin Ç., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:38 Kaynak: DHA

Denizli, Sarayköy, 3. Sayfa
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