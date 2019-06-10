Son Dakika Haberleri: 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Yusuf, ağır yaralandı
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4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Yusuf, ağır yaralandı

1 saat önce

ERZURUM'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Yusuf Işık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Yusuf, ağır yaralandı, System.String[]
ERZURUM'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Yusuf Işık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Nisanur Evler A Blok'taki 4'üncü katta meydana geldi. İddiaya göre, anne Zehra Işık, oğlu Yusuf'u odasında uyuttuktan sonra ev işleri yapmaya başladı. Bir süre sonra uyanarak yatağından çıkan Yusuf, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan sarkınca bir anda aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik çocuğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Akciğer ve karaciğerinde zedelenme olduğu belirlenen küçük çocuk tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Palandöken, Erzurum, Güncel
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