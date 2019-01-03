Son Dakika Haberleri: 4'üncü Kattan Düşen Çocuğu İş Yerinin Gölgeliği Kurtardı

4'üncü Kattan Düşen Çocuğu İş Yerinin Gölgeliği Kurtardı

10 dakika önce

Karaman'da, apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşen çocuğun hayatını, çarptığı iş yerinin gölgeliği kurtardı.

Karaman'da, apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşen çocuğun hayatını, çarptığı iş yerinin gölgeliği kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Celal Mahallesi'nde, bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkan 13 yaşındaki Şahsenem Can, dengesini kaybederek apartmanın altında bulunan fırının gölgeliğinin üzerine düştü.

Gölgeliğin üzerindeki kaplama malzemesinin kırılmasıyla demir profillere takılı kalan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yaralanan Can, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Şahsenem, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 21:03:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4'üncü Kattan Düşen Çocuğu İş Yerinin Gölgeliği Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]