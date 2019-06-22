Son Dakika Haberleri: 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]
Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayır mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Y.Ş isimli çocuk aşağı düştü. Ağır yararlanan çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa
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