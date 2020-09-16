İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde; 10 yaşındaki Yağmur Ravza Güçlü, dördüncü kattaki evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı düştü. Bir alt kattaki evin balkonunun tenteli olması çocuğun yere düşmesini engelledi.

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