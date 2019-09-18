Son Dakika Haberleri: 4'üncü kattan düşen irem, kurtarılamadı
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4'üncü kattan düşen irem, kurtarılamadı

22 dakika önce

GİRESUN'un Keşap ilçesinde 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan İrem Özdemir (22), hastanede hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen irem, kurtarılamadı, System.String[]

GİRESUN'un Keşap ilçesinde 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan İrem Özdemir (22), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Keşap ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki balkonda dengesini kaybeden İrem Özdemir, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özdemir, çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Keşap, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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