4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ HAYATTA KALDI: MUCİZE ESERİ KURTULAN MERVE DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ HAYATTA KALDI: MUCİZE ESERİ KURTULAN MERVE DHA'YA KONUŞTU

4\'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ HAYATTA KALDI: MUCİZE ESERİ KURTULAN MERVE DHA\'YA KONUŞTU
Son Güncelleme: 09.01.2021 06:34

4'üncü kattan halının üzerine düşen liseli Merve, hafif yaralandıSAMSUN'da Merve Yılmaz (14), 4'üncü kattaki odasının pencere camını silmek isterken dengesini kaybedip düştü.

4'üncü kattan halının üzerine düşen liseli Merve, hafif yaralandı

SAMSUN'da Merve Yılmaz (14), 4'üncü kattaki odasının pencere camını silmek isterken dengesini kaybedip düştü. Şans eseri binanın giriş katındaki halı yıkama firmasının astığı halılara çarparak yere düşen Yılmaz, hafif yaralandı. Merve Yılmaz, "Pencereye çıktığım gibi ayağım kaydı ve düştüm" dedi.

Olay, önceki gün Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Yalvaç Sokak'ta meydana geldi. Merve Yılmaz 4'üncü kattaki evlerinde, odasında camları silmek için pencereye çıktı. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan Yılmaz, dengesini kaybetti. Yılmaz, binanın giriş katının üzerindeki tentenin üzerine, buradan da halı yıkama firması tarafından kurutulmak üzere asılan halılara çarpıp yere düştü. İş yerindeki çalışanlar gürültü üzerine dışarı çıktıklarında yerde yatan genç kızı gördü. Yılmaz, çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı belinde oluşan kırıkla atlatan genç kız, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay anını anlatan Merve Yılmaz, "Cama çıktığım gibi ayağım kaydı zaten. Dizimin üstüne düştüm. Dizim parçalandı ondan sonra halıya çarptım, ters döndüm, belimin üstüne düştüm. İlk başka belimi hissetmedim, bacaklarım acıdı. Sonra belime ağrı girdi. Halıcı ağabeyler vardı, onlar geldi, ambulansı aradılar. Sürekli temizlik yapmazdım bu sefer böyle oldu" dedi.Yılmaz'ın dedesi Yüksel Yılmaz ise, "Çıktığı gibi dengesini kaybediyor oradan bir anda aşağıya düşüyor. Oradaki sundurma çocuğu kurtardı. Verilmiş sadakamız varmış. Allah bize bağışladı. Çok büyük bir mucize. Çocuğun 4'üncü kattan aşağıya düşmesi, sadece belinde kırıkla kurtulması mucize yani. Halı yıkama işyerinde çalışanlar ses üzerine görüyorlar. Onlar haber verdiler. Önce saclar hızını kesiyor sonra halının üstüne düşüyor. Oradaki halı kurtarıyor onu. Sağlık durumu şu an iyi, eve getirdik. Belinde sadece bir yerde kırık var. Doktorlar da şaşırdı" diye konuştu.

Halı yıkama firmasında çalışan Furkan Kaya da, "Ön tarafta çalışırken bir anda bir ses duyup arka tarafa geldik. Baktık ki tavan kırılmış, kız çocuğu yerde yayıyordu. Hemen ambulansı aradık ailesi geldi. Hastaneye kaldırdılar, sonra polisler geldi. Kurutmak için astığımız halı vardı. Çocuk önce tavana çarpmış ardından da halıyla birlikte yere düşmüş. Hızını halı azaltmış. Halı olmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Bence halı kurtardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Merve Yılmaz, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ HAYATTA KALDI: MUCİZE ESERİ KURTULAN MERVE DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ HAYATTA KALDI: MUCİZE ESERİ KURTULAN MERVE DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
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