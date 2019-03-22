4'üncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü
29 dakika önce
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal (32), 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü.
KOCAELİ'nin Darıca
ilçesinde, Türkan Cemal (32), 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü. İtfaiye
ekiplerince evin çatısından sedye ile alınan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay öğle saatlerinde, Darıca Emek Mahallesi
Cevher Sokak'ta meydana geldi. Türkan Cemal, 4 katlı apartmanın çatı katı balkonunda dengesini kaybederek bitişikteki tek katlı evin çatısına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Binanın çatısına çıkan yakınları ve itfaiye ekipleri Türkan Cemal'i sedyeye alarak itfaiye merdiveni ile indirdi. Türkan Cemal sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:27 Kaynak: DHA
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