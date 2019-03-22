Son Dakika Haberleri: 4'üncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü

4'üncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü

2 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal (32), 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü.

4'üncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal (32), 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü. İtfaiye ekiplerince evin çatısından sedye ile alınan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Türkan Cemal, 4 katlı apartmanın çatı katı balkonunda dengesini kaybederek bitişikteki tek katlı evin çatısına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Binanın çatısına çıkan yakınları ve itfaiye ekipleri Türkan Cemal'i sedyeye alarak itfaiye merdiveni ile indirdi. Türkan Cemal sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:19 Kaynak: DHA

Kocaeli, İtfaiye, Darıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar Son dakika! Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:26:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4'üncü Kattan Tek Katlı Binanın Çatısına Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]