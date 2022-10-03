Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Kemal Demirtaş, 4'üncü kattaki mobilya malzemelerini asansöre yükledi ve kendisini de bindi. İniş sırada halatın kopmasıyla asansör zemine düştü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı çıkarılan Demirtaş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Demirtaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kemal Demirtaş, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4'ÜNCÜ KATTAN ZEMİNE DÜŞEN ASANSÖRDEKİ İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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