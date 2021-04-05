'4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum' - Son Dakika

'4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'

05.04.2021 10:42
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'4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

'4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste şu an 3'üncü pikin yaşandığını belirterek, "Mart-nisan gibi 3'üncü piki yaşayacağımızı düşünüyorduk, öyle oldu, şu an 3'üncü pikteyiz. Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, mutant virüs oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Her ne kadar oksijen ihtiyacı ve akciğer hasarı çok olmasa da kişiler üzerinde yoğun bakım ve klinikte yatış oranımız düşük seyretse de hastalarda yüzde 75 oranında mutasyona rastlıyoruz. İngiliz mutasyonu çok fazla" dedi.

'SAMSUN, KASTAMONU, ORDU VE İSTANBUL'DA YÜKSEK'Doç. Dr. Savaşçı, kendi hastanelerinde Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere mutasyonlarının görüldüğünü kaydederek, "İlk başlarda İngiliz mutasyonlarını da izole edip yatırıyorduk; ama klinik olarak şu an hastanemizde Brezilya, Güney Afrika ve İngiliz mutasyonlu hastalarımız var. Klinikleri olursa, belirtileri olursa mutlaka yatırıyoruz bu kişileri. Ancak İngiliz mutasyonlarını izole etmiyoruz, evde takip ettiğimiz hastalarımız var. Bu mutasyonların, kişilerin kliniği üzerinde herhangi bir negatif etkisi yok; ancak aşının koruyuculuğu üzerinde bazı etkisi olabilir. Mutasyonlar ülkemizde genel olarak vaka artışına neden oldu. Özellikle Karadeniz bölgesinde Samsun, Kastamonu, Ordu ve İstanbul'da mutasyon oranları daha yüksek oranda. İl vaka artışlarından bunu gözlemleyebiliriz, katlanarak bir artış söz konusu. Dolayısıyla kişiler aşı olduktan sonra bile kurallara uymak zorunda. Halkımızdan şunu istiyoruz; 2-3 aylık bir disiplin altında kurallara uyarsak, rehavete kapılmazsak, aşılama da haziran ayına kadar bu hızla devam ederse zaten toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz. Bizim de yatırdığımız hastalarımızın yüzde 90'ı mutant virüslü hastalarımız" diye konuştu.'4'ÜNCÜ PİKİN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'Doç. Dr. Savaşçı, şu an 3'üncü pikin yaşandığını belirterek, "Eylül ayında İngiltere'de mutant virüse bağlı vaka artışında ciddi artış söz konusuydu. Bizim ülkemize de etki etmesi 3-4 ayı bulabiliyordu. Mart-nisan gibi 3'üncü piki yaşayacağımızı düşünüyorduk, öyle oldu, şu an 3'üncü pikteyiz. Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum. 84 milyonun bir arada olduğu, herkesin tüm kurallara uyduğu bir yapı ile bu sorunu yaza kadar bitirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.'ORUÇ TUTANLAR 20.00-00.00 ARASINDA AŞILARINI YAPTIRABİLİR'Doç. Dr. Savaşçı, Ramazan ayında koronavirüse karşı aşılanmanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin, "Halkımız için çok önemli bir aya geliyoruz, oruç tutacak vatandaşlarımız olacaktır. Bu konuda bizim hastanelerimizde aşı birimlerimiz saat 00.00'a kadar hizmet vermekte. Özellikle akşam iftarını yaptıktan sonra oruç tutan vatandaşlarımız randevu sistemi ile 20.00-00.00 arasında aşılarını yaptırabilirler. Oruç tutmayan, herhangi bir hastalığı olan özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da aşılarını mutlaka ihmal etmesinler. Dolayısıyla randevu sistemlerini vatandaşlarımız oruç durumlarına göre ayarlarsalar bu durumda aşıyı da aksatmadan, virüsü kapmadan sağlıklı şekilde Ramazanı geçirecektir" dedi.'İFTARLAŞMALAR OLURSA VAKALAR ARTAR'

Doç. Dr. Savaşçı, Ramazan ayı için alınan önlemlere ilişkin "En son alınan kısıtlamaların çok etkili olacağını düşünüyorum. Ramazan ayında iftar saatlerinde restoranlarımızda bir yoğunluk yaşanacaktı. Bu kısıtlamalar çok yerinde oldu açıkçası. Vaka sayıları 40 bini bulduktan sonra yavaş yavaş nisan ayının ortasından sonra düşecektir. Halkımızın dikkat etmesi gereken en önemli husus ev içinde aileler arasında özellikle küçük yerlerde iftarlaşmaları devam ettirirlerse vakalar artışa geçecektir yine. Dolayısıyla Ramazan ayında özellikle aileler arasındaki iftar olayını bu yıl gerçekleştirmeyelim. Akraba da olsa, komşu da olsa iftar programları yapmayalım" ifadelerini kullandı.

'4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'
'4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'

Mikrobiyoloji, Nisan, Gata, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum' - Son Dakika


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