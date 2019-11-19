4'üncü Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği

4'üncü Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür S¸enligˆi kapsamında iki dalda düzenlenecek yarışmada toplam 40 bin lira ödül dağıtılacak.

Türk Dünyası Çocuk Vakfından yapılan açıklamaya göre, 19-21 Aralık'ta Ankara'da Türk Dünyası Bilim ve Kültür S¸enligˆi düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiligˆi, Altındagˆ Belediyesi, TDÇV ile digˆer resmi ve özel kurulus¸ların is¸ birligˆinde düzenlenecek etkinlikle Türk dünyasından gelecek çocukların bilimsel proje yapma kabiliyetlerinin artırılması, çocukların kaynas¸ması ve kültürel is¸ birligˆinin güçlendirilmesi, ortaokul seviyesinde okuyan ögˆrencilerin yeni icatlar yapmaya tes¸vik edilmesi hedefleniyor.

Şenlik kapsamında "buluş" ve "engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler" olmak üzere iki dalda yarışma düzenlenecek.

Yarıs¸maya, 18 ülkeden 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta ögˆrenim gören ögˆrenciler katılabilecek.

Yarışmada dereceye giren ögˆrenci ve ögˆretmenlere toplam 40 bin lira ödül verilecek.

Son başvuru tarihi 2 Aralık olarak belirlenen yarışma için hazırlanan projeler, "www.tdbo.org" internet sitesinden sunulacak.

İlk 100'e giren projeler, 19-21 Aralık'ta Altındagˆ Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda sergilenecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www.tdbo.org" internet sitesinden ulas¸ılabiliyor.