4 üniversiteye rektör atanacak - Son Dakika

YÖK, aralarında YÖK Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Erol Özvar 'dan boşalan Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör adayı belirleyecek. Adayların, 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunması gerekiyor.

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