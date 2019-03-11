Son Dakika Haberleri: 4 Usta Oyuncu Diyarbakır'da Sevenleriyle Buluştu

4 Usta Oyuncu Diyarbakır'da Sevenleriyle Buluştu

1 saat önce

Sinema ve tiyatronun usta oyuncuları Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, Forum Diyarbakır AVM'de hayranlarıyla bir araya geldi.

4 Usta Oyuncu Diyarbakır'da Sevenleriyle Buluştu, System.String[]
Sinema ve tiyatronun usta oyuncuları Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, Forum Diyarbakır AVM'de hayranlarıyla bir araya geldi. Forum Diyarbakır AVM'de Diyarbakırlı sevenleriyle bir araya gelen 4 usta oyuncu Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, söyleyiş düzenleyerek soru cevap şeklinde sinema ve tiyatro hakkında bilgiler verdi. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan usta oyuncular, Diyarbakır'da sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu dile getirerek sahnenin doluluğunu görünce Diyarbakırlıların sanata olan düşkünlüklerini bir kez daha gördüklerini söyledi. 4 dev usta oyuncu Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, Diyarbakır'ı çok gelişmiş gördüklerini, sinema, dizi ve tiyatro düzenlenirse sürekli gelmek istediklerini vurgulayarak, Diyarbakırlı sevenlerinin gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı ve hayranlarıyla bir araya gelmelerine fırsat veren Forum Diyarbakır AVM'ye teşekkür etti. Söyleyiş daha sonra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Murat Başal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Hakan Bulut, Diyarbakır, Güncel
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