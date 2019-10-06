Son Dakika Haberleri: 4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı

41 dakika önce

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda A.K., S.G., H.G. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 7 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 161.5 metamfetamin maddesi, 3 adet toplamda 10.6 bonzai maddesi, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor
Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:37:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]