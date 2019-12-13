4 yabancı terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 yabancı terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika

4 yabancı terörist daha sınır dışı edildi

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

4 yabancı terörist daha sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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