4 yabancı terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika

4 yabancı terörist daha sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
(İHA)
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