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4 yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticaretinden gözaltı

20 dakika önce

4 yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticaretinden gözaltıSAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden Irak ve Suriye uyruklu 4 şahıs, polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.

4 yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticaretinden gözaltı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden Irak ve Suriye uyruklu 4 şahıs, polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve satış amaçlı Gaziantep'ten uyuşturucu (metafetamin) maddesi getirecekleri bilgisi edinilen Irak uyruklu Khames Dharı K., Saıf Sameer Abdulrahman Al-R. ve yaşı 18'den küçük olan A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu Alı J.'nin içinde bulundukları otomobil Samsun girişinde durduruldu. Araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada 6 paket halinde 37,13 gram metafetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yaşı küçücük olan Iraklı A.Z.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 3'ü Iraklı, 1'i Suriyeli 4 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
4 yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticaretinden gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:17 Kaynak: İHA
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