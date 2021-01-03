'4 Yapraklı Yonca'dan 2021 dilekleri - Son Dakika

'4 Yapraklı Yonca'dan 2021 dilekleri

03.01.2021 08:15
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BARIŞ HÜKÜM SÜRSÜNTürkan Şoray: 2021'den en büyük dileğim; başta ülkemin insanları olmak üzere herkes için sağlık, sağlık ve sağlık. Hayattaki en önemli şey bu. 2021 yılı bize 2020'yi aratmasın.

BARIŞ HÜKÜM SÜRSÜN

Türkan Şoray: 2021'den en büyük dileğim; başta ülkemin insanları olmak üzere herkes için sağlık, sağlık ve sağlık. Hayattaki en önemli şey bu. 2021 yılı bize 2020'yi aratmasın. Herkesin huzurlu ve mutlu olduğu, ülkemde kardeşlik ve barışın hüküm sürdüğü şahane bir yıl olsun.

2020'Yİ HATIRLAMAK İSTEMİYORUZ

Fatma Girik: Çok korkunç bir yıldı hepimiz için. Dilerim 2021 bize iyi gelir. 2020'yi hiçbirimiz hatırlamak istemiyoruz. Yeni yıldan ilk dileğim sağlık. 2021 bize sağlıkla gel. Ben yaşayacağımı yaşadım ama gençlerin, çocukların, emekçilerin dünyanın güzelliklerini yaşayacağı, yüzünün hep güleceği mutlu bir yıl olsun.

ÖNYARGILARDAN KURTULALIM

Filiz Akın: Sağlığın, nefes almanın kıymetini bilmeyi, sağlık sektöründe çalışanlarına minnet duyulmasını, insanların önyargılarından kurtulup birbirini sevmelerini, empati kurabilmelerini, zamanın ve iyi niyetin israf edilmemesini diliyorum.

YARALARI İYİLEŞTİRSİN

Hülya Koçyiğit: 2021'den en büyük beklentim sağlık. Tüm insanlığın yaralarını iyileştirecek güçle gelsin yeni yıl. Kötülüklerin, savaşın, ötekileştirmenin, adaletsizliğin, sevgisizliğin, saygısızlığın geride kaldığı, iyilerin ve iyiliklerin, sevginin, paylaşmanın, bir olmanın, adaletin, barışın, saygının başrolde olduğu yepyeni bir yıl olsun 2021.

KADINLAR ÖLDÜRÜLMESİN

Nilüfer: Çok şey bekliyorum 2021'den. Hem de çok. Öncelikle bütün dünyanın başına bela olan Covid-19 meretinden kurtulalım. İnsanlar eski normallerindeki gibi özgür olabilsin. Müziğin kıymetinin daha çok bilindiği, sanatın ve sanatçının baş tacı edildiği, kadının öldürülmediği, kadınlara zarar verenlerin ağır şekilde cezalandırıldığı, hayvanların zarar görmediği, hayvan hakları yasasının çıktığı, hayvanlara zarar verenlerin de cezalandırıldığı, yoksulluğun bittiği, herkesin karnının doyduğu, bütün çocukların hak ettiği ilgiyi ve eğitimi alabildiği, daha demokratik ve özgür bir Türkiye diliyorum.

Deniz Seki

"Ben yeni yıla Bodrum'da Yonca Evcimik gibi yakın arkadaşlarımla girdim. Herkese çok güzel, sağlıklı ama fit bir yıl diliyorum. Yediğimiz ve içtiğimize dikkat edip sporumuzu yapalım. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren yiyeceklerle beslenip yürüyüşü es geçmeyelim. Bolluk, bereket, sevgi dolu bir yıl olsun. Yeni yılınız müzik dolu da olsun. Yeni şarkılarımı yazdığım, bestelerimi paylaşacağım konserlerimin başlayacağı bir yıl diliyorum. Artık müzik susmasın. Hep beraber, sevgiyle kalın."

Edis

"2020'de sıkıntılara göğüs germeyi, sabırlı olmayı, hayatın ve özgürlüklerimizin kıymetini anladık. Bir an önce hayatımıza kavuşalım. 2021'deki en büyük dileğim hepimiz adına iyileşme ve yenilenme."

Asya

"2021, elimizde kalanları iyileştirme, doğaya ve tüm canlılara, saygıyla, sevgiyle yaklaşma ve daha az tüketme yılı olsun. Tüm dünya için sağlık, bolluk, bereket, barış ve huzur diliyorum."

Nilsu Berfin Aktaş

"Yeni yıldan artık gerçekten sağlık, huzur, mutluluk bekliyorum. Çok zor zamanlar geçirdik ama o kötü günler geride kalır. Ben ümitliyim, her şey çok daha güzel olacak. Yeni yıl neşe, huzur, sağlık getirecek. Eminim, 2020 giderken tüm kötülüklerini de yanında götürmüştür. 2021 bize güzellikler versin. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun, nice yıllar."

Gizem Soysaldı

"2020 sarsıcıydı. Yeni yılda belirsizlik yok olsun hayatımızdan. 2021, doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuzu anladığımız, ataerkil toplumsal kodları yerle yeksan ettiğimiz, özgürleştiğimiz bir yıl olsun."

Merve Özbey

"2020 hepimiz için bir hayli zorlu bir yıl oldu. Her yeni güne umutla başlamaya çalışırken, yeni bir yıla girmek için sabırsızlanıyoruz... Sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir dönemde yeni yıldan hepimiz için sağlık diliyorum. Bu günler geçecek ve en kısa sürede eski günlerimize döneceğiz. Sağlık, bereket, başarı ve huzur yeni yılda bizimle olsun."

Hazal Filiz

Küçükköse

"2020 benim için yüzleşmeler yılıydı. Korkularımla ve en önemlisi gerçeklerle yüzleştiğim bir yıldı. Şimdi yepyeni benle 2021'in cesaret getirmesini istiyorum. Karşıma çıkacak her şey için yepyeni bir benle hayatla yüzleşeceğim."

Bekir Aksoy

"2020, yaşattığı tüm olumsuz gerçekleriyle geride kalırken, bize bıraktığı deneyimlerden hepimizin üstüne düşeni aldığımızı düşünüyorum. 2021'e dair, tüm insanların da ortak çağrısı olacağını düşündüğüm sağlık ve empati diliyorum."

Afra Saraçoğlu

"2020 ne kadar yıkıcı ve yorgun geçse de 2021'den tek dileğim huzur ve sevdiğimiz ne varsa sıkı sıkıya sarılmak..."

Nilay Deniz

"2020'de birçok kırılmalar yaşadık. Çok yorucu bir yıldı... 2021'den dileğim korkularımız gitsin yerine huzur ve mutluluk gelsin."

Hakan Bilgin

"Her şeyden önce sağlık ve huzur diliyorum. En önemlisi de 2020'yi unutturacak kadar mutlu bir sene olmasını istiyorum."

Yüsra Geyik

"İlk defa bu sene tarih değiştiriyor olmak bir anda hepimiz için çok önem kazandı. 2021'den bu zamana kadar verdiğim kararların sonuçlarını görmeyi bekliyorum, ektiğimi biçmek istiyorum. Emek verdiğin her şey sana mutlaka güzel bir şekilde döner çünkü."

'4 Yapraklı Yonca'dan 2021 dilekleri

Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın, Yeni Yıl, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin '4 Yapraklı Yonca'dan 2021 dilekleri - Son Dakika Magazin


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