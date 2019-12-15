4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler - Son Dakika

4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler

6 saat önce

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Türkiye'de son günlerde şırınga çikolatanın ölüme neden olmasıyla birlikte gündeme gelen 'yabancı madde aspirasyonu' sonucu ölümlere dikkat çekti.

4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Türkiye'de son günlerde şırınga çikolatanın ölüme neden olmasıyla birlikte gündeme gelen 'yabancı madde aspirasyonu' sonucu ölümlere dikkat çekti. Yıldızdaş, "4 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler" dedi.

Türkiye'de 4 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 5'inin aspirasyon (emme) sonucu ölümler olduğunu hatırlatan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, ilk yardım eğitiminin önemine değindi. Ülke gündemine gelen yabancı madde aspirasyonuna bağlı ölümlere karşı alınabilecek önlemlere dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, özellikle ebeveynlerin çocuklarının böyle bir durumla karşılaşması halinde yapacakları ilk yardım müdahalesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Çocukların özellikle çerez,  bozuk para, şeker gibi yiyecekleri hava yoluna kaçırdığını anlatan Yıldızdaş, "Nefes borusuna madde kaçan ve nefesi kesilen çocuk eğer öksürebiliyorsa ve solunum çabası varsa ilk yardım sakince yapılmalı. Ancak çocuğun nefesi tamamen kesilmiş, morarmaya başlamış ise yabancı cisim çıkarma uygulamaları yapılması gerekiyor. Yapacağımız bu ilk yardım müdahalesi çocuğun hayatını kurtarabilir" dedi.

ANNE VE BABALAR DİKKAT ETMELİ

Küçük yaşta çocuğu olan anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, özellikle küçük boyutta olan cisimlerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bir kişiye ilk yardım müdahalesi yapmak için sağlık personeli olmak gerekmediğinin altını çizen Yıldızdaş, "Dünya'nın her yerinde okullarda, alışveriş merkezlerinde acil durumlarda müdahale edebilecek sağlık ve sağlık dışı personeller olabiliyor. Ülkemizde de ilk yardım bilen insan sayısı arttıkça bu tip ölümlerin sayısı en aza inecektir" diye konuştu.

OKULLARDA İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLMELİ

Türkiye'deki birçok sağlık kuruluşunda ilk yardım eğitimi verildiğini söyleyen Yıldızdaş, özellikle anne ve babaların yakındaki bir sağlık kuruluşuna giderek bu eğitim kurslarına katılabileceklerini belirtti.  Bulunduğu hastanede ilk yardım eğitim kursunda ders verdiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Özellikle okullarda da ilk yardım eğitimi verilmeli. Hatta bu gibi kazaları en aza indirmek için yapılacak olan uygulamalı dersler konuyla ilgili ses getiren bir farkındalık oluşturabilir. Biz de burada eğitim veriyoruz. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız da aynı eğitimi alıyor."


Balcalı Hastanesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İntihar diye kapatılan dosya yeniden açıldı... 3 tırnağında dna bulgularına rastlandı
"Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
18:09 Destici: "ABD Senatosunun kabul ettiği sözde Ermeni soykırımı kararını reddediyoruz" - Son Dakika Haber
18:08 Kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Haber
18:05 Hollanda "gizli bilgileri Türkiye'nin eline geçen Fethullah Gülen taraftarlarına" oturma izni verdi - Son Dakika Haber
17:56 Destici'den, bütçe görüşmelerindeki "katliam, soykırım, işgal" sözlerine tepki - Son Dakika Haber
17:55 Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı - Son Dakika Haber
17:06 Nepal'de, dini etkinlikten dönenleri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:22:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 yaş altı çocuk ölümünün yüzde 5'i aspirasyona bağlı ölümler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]