Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Ahmet Han Kazada Öldü

4 Yaşındaki Ahmet Han Kazada Öldü

1 saat önce

MERSİN'in Mut ilçesinde, Ahmet Han Aydın (4), babasının kullandığı kamyonun takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

4 Yaşındaki Ahmet Han Kazada Öldü, System.String[]
MERSİN'in Mut ilçesinde, Ahmet Han Aydın (4), babasının kullandığı kamyonun takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Karaman'dan, Mersin'in Mut ilçesine gelen Mehmet Aydın (31) yönetimindeki 42 N 7192 plakalı mermer yüklü kamyon, Burunköy Mahallesi'nde freninin boşalarak kontrolden çıkması üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan şoför Mehmet Aydın ile oğlu Ahmet Han Aydın  ambulansla Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Han Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:07 Kaynak: DHA

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