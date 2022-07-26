4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti - Son Dakika
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4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti

26.07.2022 08:49
4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti

Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından kızları 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti.

Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından kızları 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara'ya giden Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü. Öte yandan çiftin cenazeleri, İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, dün öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedilmişti.

3 gün sonra hayatını kaybetti

4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ankara, İnegöl, Bursa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti - Son Dakika
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