4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi

26.07.2022 18:35
4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi

Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından 4 yaşındaki kızları Ahsen de hayatını kaybetti.

Bolu'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine giderken tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve annenin ölümünün ardından 4 yaşındaki kızları Ahsen de hayatını kaybetti. Ahsen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara'ya giden Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilirken, Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü. Öte yandan, çiftin cenazeleri İnegöl ilçesine getirildi.

İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, dün öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahsen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ankara, İnegöl, Bursa, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yaşındaki Ahsen gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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