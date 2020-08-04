4 yaşındaki Batuhan'dan "Lütfen çevreyi kirletmeyelim" uyarısı - Son Dakika

Uyarı sırasında işaret parmağını sallayan Batuhan Öztürk, "Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Duyarlı olalım. Sizi uyarıyorum, lütfen çevreyi kirletmeyelim" dedi.

Amatör kameraya yansıyan görüntüde Batuhan'ın dere kenarında yere atılan çöpleri topladığı ve topladıktan sonrada vatandaşlara uyarıda bulunduğu görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:15

Kaynak: İHA

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi

Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı

Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı

Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz