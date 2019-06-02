4 yaşındaki çocuğun bacağı banka sıkıştı
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun bacağı banka sıkıştı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:20 Kaynak: İHA
'nın Demirci
ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun bacağı banka sıkıştı. İtfaiye
ekipleri küçük çocuğun bacağını sıkıştığı bank demirlerinin arasından kurtardı. Olay, Demirci ilçesindeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte bayram alışverişi için kapalı pazar yerine gelen 4 yaşındaki Zeynep K., dinlenmek için demirden yapılmış banka oturdu. Banktaki demir boruların arasına bacağını sıkıştıran küçük kız bacağını kurtaramayınca ağlamaya başladı. 4 yaşındaki minik çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan çevredeki vatandaşlar da başarılı olamayınca durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından hidrolik makasla demir boruları keserek çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Bacağının sıkışması nedeniyle panik yaşayan 4 yaşındaki Zeynep'i annesi teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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