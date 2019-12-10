Son Dakika Haberleri: 4 yaşındaki çocuğun öldüğü servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada
Son Dakika Güncel 4 yaşındaki çocuğun öldüğü servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada - Son Dakika

4 yaşındaki çocuğun öldüğü servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada

6 saat önce

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA (olay yeri ek görüntü)

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA (olay yeri ek görüntü)

4 yaşındaki çocuğun öldüğü servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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