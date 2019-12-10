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4 yaşındaki çocuğun öldüğü servis kazasının hemen ardından yaşananlar kamerada
6 saat önce
4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA (olay yeri ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA (olay yeri ek görüntü)
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