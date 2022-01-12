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4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda - Son Dakika

4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda

12.01.2022 08:11
4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda

Sosyetenin tanınmış isimlerinden emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in başı dertte. 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği, kenevir koklatıp, yüzüne esrar dumanı üflediği iddia edilmişti. Devlet hastanesi tarafından düzenlenen raporda; Masis'in bağımlı olduğu ve AMATEM'de tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in eski kocası Şafak Susamcıoğlu, eski eşinin 4 yaşındaki oğullarının yüzüne esrar üflediğini söyleyip şikayetçi olmuştu. Susamcıoğlu çocuklarının velayetinin bir bağımlıya verilemeyeceğini söyleyerek isyan etmişti. Devlet hastanesi tarafından düzenlenen raporda; Masis'in bağımlı olduğu ve AMATEM'de tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

DEVLET HASTANESİ "BAĞIMLI" RAPORU VERDİ

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis ile eski damadı Şafak Susamcıoğlu arasında sular durulmuyor. Masis'in 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Susamcıoğlu'nun eski eşinin uyuşturucu kullandığına yönelik şikayeti üzerine Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde rapor düzenlendi.

Rapora göre Alexandra hakkında 'madde kullanım bozukluğu remisyonda' teşhisi konuldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi, Masis'in uyuşturucu tedavisinin başlatılmasına karar verdi. Mahkeme, Bakırköy ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Amatem tedavi merkezlerine yazı yazarak tedavi hakkında bilgi verilmesini istedi.

"OĞLUMUN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE"

Oğlunun velayetinin rapora rağmen hâlâ eski eşinde olduğunu söyleyen Susamcıoğlu bu durumun artık değişmesi gerektiğini söyledi:

"Eski eşimin oğlumun yüzüne esrar üflediğini savcılığa ilettim. Kenevir bitkileri önünde ve uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğraflarıyla iddiamı kanıtladım. Alexandra vücudundan uyuşturucuyu atmak için 45 gün kaçtı. Ancak devlet hastanesinde düzenlenen raporda uyuşturucu bağımlısı çıktı. Yasalar madde kullanan anneden velayetin alınabileceğini söylüyor, peki neden Masis ailesi için uygulanmıyor? Oğlumun başına bir şey gelse hesabını kim verecek?"

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Son Dakika Güncel 4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 yaşındaki çocuğuna alkol içirmişti! Emlak kralının kızı bağımlı çıktı, eski eş isyanda - Son Dakika
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