Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Martıları Eliyle Besliyor

4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Martıları Eliyle Besliyor

1 saat önce

4 yaşındaki çocuk pencereden martıları eliyle besliyorBURSA - Bursa'da küçük bir çocuk pencereye gelen martıları camdan ekmek atarak besliyor.

4 yaşındaki çocuk pencereden martıları eliyle besliyor

BURSA - Bursa'da küçük bir çocuk pencereye gelen martıları camdan ekmek atarak besliyor.
Mudanya ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Yunus Emre Türker, sabahları pencereye gelen yüzlerce martıya ekmek atıyor. Martıları beslemekten büyük keyif alan minik çocuğun sevimli halleri görenleri gülümsetiyor. Pencerenin açılmasıyla birlikte camın önünde uçmaya başlayan yüzlerce martı sabırsızlıkla ekmek bekliyor. Atılan ekmekleri büyük bir ustalıkla havada kapan martılar karınlarını doyurduktan sonra denize geri dönüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Bursa, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti

Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:46:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Martıları Eliyle Besliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]