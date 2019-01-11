4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Martıları Eliyle Besliyor
1 saat önce
4 yaşındaki çocuk pencereden martıları eliyle besliyorBURSA - Bursa'da küçük bir çocuk pencereye gelen martıları camdan ekmek atarak besliyor.
4 yaşındaki çocuk pencereden martıları eliyle besliyor
BURSA - Bursa'da küçük bir çocuk pencereye gelen martıları camdan ekmek atarak besliyor.
Mudanya ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Yunus Emre Türker, sabahları pencereye gelen yüzlerce martıya ekmek atıyor. Martıları beslemekten büyük keyif alan minik çocuğun sevimli halleri görenleri gülümsetiyor. Pencerenin açılmasıyla birlikte camın önünde uçmaya başlayan yüzlerce martı sabırsızlıkla ekmek bekliyor. Atılan ekmekleri büyük bir ustalıkla havada kapan martılar karınlarını doyurduktan sonra denize geri dönüyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
DJ Kerimcan Durmaz, Ablasına Son Model Cip Hediye Etti
Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi
Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız