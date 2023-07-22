4 yaşındaki kızı gözünün önünde otobüsün altında kalan anne, feryadıyla yürekleri sızlattı - Son Dakika
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4 yaşındaki kızı gözünün önünde otobüsün altında kalan anne, feryadıyla yürekleri sızlattı

22.07.2023 10:31

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ailesiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkan 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise talihsiz çocuğun annesinin feryadı yürek yaktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, ailesiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkan 4 yaşındaki Zeynep Bülbül, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise talihsiz çocuğun annesinin feryadı yürek yaktı.

ANİDEN YOLA FIRLADI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Susuz Mahallesi 3771'inci caddede meydana geldi. Zeynep Bülbül, annesi ve kardeşiyle otomobillerinden indikleri sırada yola çıkmasıyla, işçilerin taşındığı servis otobüsünün altında kaldı.

4 yaşındaki kızını feci şekilde kaybeden annenin feryadı yürek dağladı

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Otobüs bir süre ilerledikten sonra dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Kaza sonrası çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde; çocuğu otobüsün altında kalan annenin feryadı yürekleri dağladı. Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Ozlem Tavaci: Arabadan asla çocukları etrafı kol açan etmeden indirmem.herşey anlık gelişiyor.cocukları kontrol etmek çok zor. Asla dalgınlıga gelmiyor.dört göz dört kulak olacaksınız. Cok acı bir durum. Allah sabır versin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Önce savsaklamadan çocukları yaşamla ilgili kuralları öğretmemiz gerekiyor. 4 yaşındaki bir çocuk bu gibi durumlarda büyüklerinin kontrolü ve koruması altında olmadı. Allah rahmet etsin, sevenlerine de sabırlar versin... Keşke önlem alınsaydı... Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
  • Ayten Karaç: Benimde 5 yasinda bir oglum var o kadar hareketli durmayan bir cocukki surekli uyarmama ragmen oda boyle yola cikiyor bazi cocuklar boyle oluyor o an bisey gormus yol cikmis olablir o an dusunmemis olabilir yorum yapmasi kolay oluyor ama her cocuk bir olmuyor. 9 1 Yayından Kaldır
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Zeynep Bülbül, Susuz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 yaşındaki kızı gözünün önünde otobüsün altında kalan anne, feryadıyla yürekleri sızlattı - Son Dakika


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