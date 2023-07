4 yaşındaki kızı gözünün önünde otobüsün altında kalan anne, feryadıyla yürekleri sızlattı

Ayten Karaç: Benimde 5 yasinda bir oglum var o kadar hareketli durmayan bir cocukki surekli uyarmama ragmen oda boyle yola cikiyor bazi cocuklar boyle oluyor o an bisey gormus yol cikmis olablir o an dusunmemis olabilir yorum yapmasi kolay oluyor ama her cocuk bir olmuyor. 9 1 Yayından Kaldır