4 yaşındaki çocuk tüfekle başından yaralandı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, 4 yaşındaki E.Y., evde oyun oynarken bilinmeyen nedenle tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde, 4 yaşındaki E.Y., evde oyun oynarken bilinmeyen nedenle tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre E.Y., evde oyun oynarken bilinmeyen nedenle evde bulunan tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları, E.Y.'yi hemen Kozan Devlet Hastanesi Acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana
'ya sevk edildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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