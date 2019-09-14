Son Dakika Haberleri: 4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

26 dakika önce

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandıADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokaktaki ikamette meydana geldi. E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Küçük çocuğun annesi Yasin ve Sibel Y. ile yakınları küçük E.Y.'yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edilirken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Felsefe öğretmeninin havuz keyfi, ameliyat masasında bitti
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden 'şaka' gibi savunma "Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]