Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Ece Canlı Yayında Kurtarıldı

4 Yaşındaki Ece Canlı Yayında Kurtarıldı

1 saat önce

Bir yıldır kızına kavuşmanın hayalini kuran Meltem İlkar, 4 yaşındaki kızı Ece'ye canlı yayında kavuştu.

4 Yaşındaki Ece Canlı Yayında Kurtarıldı, System.String[]
Bir yıldır kızına kavuşmanın hayalini kuran Meltem İlkar, 4 yaşındaki kızı Ece'ye canlı yayında kavuştu. Hasret gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönen anne ile küçük kızın özlemi yürek dağladı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Meltem İlkar, 1 yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılan 4 yaşındaki Ece'ye kavuşmak istediğini anlattı. Kızına kavuşmanın hayalini canlı yayında dile getiren İlkar, gözyaşlarına hakim olmadı. Tam 3 kez icra yoluyla kızına kavuşmak istediğini belirten İlkar, tüm denemelerinde sonuç alamadığını belirtti. Anne Meltem İlkar'ın sessiz çığlığına umut olan Esra Erol ekibi ve program avukatı Ankara'da bulunan küçük Ece'yi annesine teslim etmek için yola çıktı. 4.5G bağlantısıyla çocuğu almak isteyen kolluk kuvvetleri ile birlikte Esra Erol ekibi, çocuğu almak için mücadele vermesine rağmen küçük Ece'nin babası ve ailesi kapıyı açamamak için direndi. Çilingirin gelmesiyle açılan kapının ardından küçük Ece babası tarafından dolabın içinde saklanmış halde bulundu. Kolluk kuvvetleriyle birlikte Esra Erol ekibine teslim edilen küçük Ece, dakikalar boyunca annesiyle hasret giderdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Anne, Esra Erol, Güncel
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