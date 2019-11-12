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4 yaşındaki Fatma Nur, ağabeyiyle aynı kaderi yaşadı (2)
7 saat önce
ACI OLAY KAMERADARize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:51 Kaynak: DHA
ACI OLAY KAMERADA
Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
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