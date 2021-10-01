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4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret - Son Dakika

4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret

01.10.2021 15:35
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret, System.String[]

RİZE'de, kızı Fatma Nur'u (4) 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emine Havuz'un (35) yargılanmasına devam edildi.

RİZE'de, kızı Fatma Nur'u (4) 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emine Havuz'un (35) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, "Mahkemenin uzamasını istemiyorum. Tahliyeme karar verilsin" diyen Havuz'un talebini kabul etmedi. Havuz'un akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmesine karar verildi.

Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst kattaki dairede oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ağır yaralanan Fatma Nur, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturmada; 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da pencereden düşerek, hayatını kaybettiği, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Havuz, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, "Kızım film izliyordu, ben ellerimi yıkıyordum. Geri döndüğümde cam açıktı. Aşağıda çocuğu gördüm. Camda çocuk kilidi vardı. Nasıl açmış, bilmiyorum. İlk çocuğum da camdan düşmüştü, onun da nasıl düştüğünü bilmiyorum. Çocuğumun mezarını özlüyorum, ceza almak istemiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.'TAHLİYEME KARAR VERİLSİN'Hakkında 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmadaki savunmasında Havuz, "Mahkemenin uzamasını istemiyorum, tahliyeme karar verilsin" dedi.

Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, Emine Havuz'un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret

Adli Tıp Kurumu, Mahkeme, Kasım, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret - Son Dakika
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