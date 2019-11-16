Son Dakika Haberleri: 4 yaşındaki 'Goldenhar Sendromu' hastası Yiğit yardım bekliyor
Son Dakika Sağlık 4 yaşındaki 'Goldenhar Sendromu' hastası Yiğit yardım bekliyor - Son Dakika

4 yaşındaki 'Goldenhar Sendromu' hastası Yiğit yardım bekliyor

6 saat önce

4 yaşındaki 'Goldenhar Sendromu' hastası Yiğit yardım bekliyor Anne Elife Baltacı, doktorların ilgisizliğinden şikayetçi Kahramanmaraş'ta dünyada çok nadir görülen Goldenhar sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit'i muayene eden KSÜ'den olumsuz yanıt geldi Baltacı ailesi çocuklarına uzanacak...

4 yaşındaki 'Goldenhar Sendromu' hastası Yiğit yardım bekliyor

Anne Elife Baltacı, doktorların ilgisizliğinden şikayetçi

Kahramanmaraş'ta dünyada çok nadir görülen Goldenhar sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit'i muayene eden KSÜ'den olumsuz yanıt geldi

Baltacı ailesi çocuklarına uzanacak yardım elini bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Dünya'da nadir görülen "Goldenhar" sendromuyla doğan 4 yaşındaki çocuklarının Kahramanmaraş'ta tedavisinin mümkün olmadığını belirten aile, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

İhlas Haber Ajansı tarafından yayınlanan haberin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, Yiğit ve ailesini kontrol için hastaneye davet etti.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bilgen tarafından muayene edilen Yiğit Tuğra Baltacı'nın 6 yaşından önce yapılacak bir operasyon olmadığı belirtildi.

Alper ve Elife Baltacı (22), tek çocukları Yiğit Tuğra Baltacı'nın özel tedavisi için 180 bin liraya ihtiyacı olduğunu yineledi.

Haberin yayınlanmasının ardından çocuklarının kulağını düzeltebileceklerini söyleyen özel sağlık kuruluşlarının kendileriyle iletişime geçtiklerini ifade eden anne Elife Baltacı, "Ben 3 aylık iken oğlumu buraya getirmiştim. ve sadece kulağı dikeceğini başka bir şey yapamayacağını söylemişti. Biz zaten bu ilgisizliğe, doktorların ilgisizliğine kapıdan içeri almamalarına alıştık. Bir sürü hastaneye gittik. Bir hevesle geldik yine ama boş çıktı" dedi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiklerini dile getiren baba Alper Baltacı ise, "KSÜ tarafından bilgi verilerek buraya geldik. Ama gereken tedavisinin yapılamayacağını söylendi. Biz çocuğumuza geliş güzel değil normal bir kulak yapılmasını istiyoruz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Her aynaya baktığında kulaklarını kapatıyor. 'Baba benim kulağımı yaptır' diyor. Benim durumum yok lütfen bize yardım edin" diye konuştu.

4 yaşındaki 'Goldenhar Sendromu' hastası Yiğit yardım bekliyor

Kahramanmaraş, Anne, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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