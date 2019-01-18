Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Görkem, Karne Almak İçin Ağladı

4 Yaşındaki Görkem, Karne Almak İçin Ağladı

35 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ablasının karne aldığını gören Görkem Belaç (4), koridorlarda kendini yere atıp, "Ben de karne istiyorum" diye ağladı.

4 Yaşındaki Görkem, Karne Almak İçin Ağladı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ablasının karne aldığını gören Görkem Belaç (4), koridorlarda kendini yere atıp, "Ben de karne istiyorum" diye ağladı. Görkem'i okul müdürü kitap hediye ederek teselli etti.

Marmara Ereğlisi Nizamettin Demirdöven İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine Kaymakam Sıtkı Zehin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adil Öksüz ile  veliler katıldı. En az öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı olduğu törende Elmas Belaç, birinci sınıf öğrencisi kızı Melisa'nın karnesini almaya oğlu Görkem ile birlikte geldi. Ablasının karne aldığını gören minik Görkem okul koridorunda, kendisini yere atıp, "Ben de karne almak istiyorum" diye ağlamaya başladı. Annesinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı Görkem Belaç'ı gören ve teselli eden okul müdürü Kadriye Tokmak, "Neden ağlıyorsun? Kalk yerden, sil göz yaşlarını bakalım. Sen de büyüyünce okulumuza geleceksin ve sana da karne vereceğiz, üzülme Görkem" diyerek çocuğa bir kitap hediye etti. Kitabı alan Görkem Belaç, sakinleştikten sonra anne ve ablası ile birlikte okuldan ayrıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:07 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Güncel
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