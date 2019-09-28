4 yaşındaki kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı

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ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti

İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi