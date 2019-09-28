4 yaşındaki kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 4 yaşında kız çocuğunu zorla öpüp, elle taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Fırat G. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:28 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde, 4 yaşında kız çocuğunu zorla öpüp, elle taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Fırat
G. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat G., sokakta oynayan kız çocuğunu zorla öpüp, elle taciz etti. Durumu fark eden annesi çocuğunun yanına koşarken, Fırat G. kaçtı. Çocuğun annesinin ihbarıyla, polis çalışma başlattı. Fırat G., bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Daha önceden de poliste tacizden kaydının bulunduğu öğrenilen Fırat G., aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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