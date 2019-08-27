4 yaşındaki kızı yanındayken boğazı kesildi

Dehşet veren olayın detayları ortaya çıkmaya başladı

Kocanın, karısını daha önce darp ettiği öğrenildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazını kesti. Olay sırasında kadının, 4 yaşındaki kızının yanında olduğu ortaya çıktı.

Olay İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hafize K. eşi Uğur K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Hafize K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hafize K.'nın acile götürüldüğü anda kalbi durdu. 2 çocuk annesi olan H.K.'nin doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başladı. Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



4 yaşındaki kızı yanındaydı

Akıllara durgunluk veren olayın ardından detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Genç kadının,. Uğur K.'nın yanına 4 yaşındaki kızı ile birlikte gittiği öğrenildi. Annesinin bıçaklandığını gören 4 yaşındaki kız ise, hemen eve koyarak anneannesinden yardım istedi. Hemen sokağa inen Hafize K.'nın annesi ise kızına bir bez yardımı ile tampon yaptı.



Daha önce de darp etmiş

Öte yandan zanlı Uğur K.'nın daha öncede karısını darp ettiği öğrenildi. Hastaneye giderek darp raporu alan Hafize K. boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi oldu. Genç kadının daha sonra şikayetini geri aldığı ileri sürüldü.

Dehşet saçan koca U.K. kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.