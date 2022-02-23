4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı - Son Dakika
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4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı

23.02.2022 00:01

Gaziantep'te yaşanan olayda 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ve açılan davada tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edilmişti. Başsavcılık tarafından yapılan itirazın ardından sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verildi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanık "kasten yaralama" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

4 yaşındak Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı

TAHLİYELERİNE İTİRAZ EDİLDİ

Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sanıkların tekrardan tutuklanmasına yönelik yakalama karar verdi. Kararın ardından gözaltına alınan 4 sanık Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrardan hakim karşısına çıktı.

4 yaşındak Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı

TEKRAR TUTUKLANDILAR

Duruşmaya, sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ve Mustafa Yiğit ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tekrardan tutuklanmalarına karar verdi.

4 yaşındaki Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.

4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı
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Son dakika haberleri... Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Son dakika haberleri... Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi

Mustafa Yiğit, Zeynep Can, Gaziantep, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı - Son Dakika


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00:01 4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı
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SON DAKİKA: 4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı - Son Dakika
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