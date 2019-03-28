Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Muhammed'in Kamyonun Altında Kaldığı Kaza, Kamerada

4 Yaşındaki Muhammed'in Kamyonun Altında Kaldığı Kaza, Kamerada

1 saat önce

DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut, aniden hareket eden kamyonun altında kaldı.

4 Yaşındaki Muhammed'in Kamyonun Altında Kaldığı Kaza, Kamerada, System.String[]
DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut, aniden hareket eden kamyonun altında kaldı. Muhammet Yasin'in ağır yaralandığı kaza, saniye saniye mobese kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde, Elazığ Bulvarı Seyrantepe kavşağında ismi öğrenilmeyen kadın, elinden tuttuğu oğlu Muhammed Yasin Barut ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki 06 BV 7497 plakalı kamyonu hareket ettirdi. Muhammed Yasin, kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kadının feryadına çevredekiler yetişti. Kamyonun altından çıkarılan Muhammed Yasin, çağırılan ambulansla Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon şoförü İ.Y. gözaltına alınırken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:03 Kaynak: DHA

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