4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ - Son Dakika
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4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

16.07.2022 15:57

KARAMAN'da ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Ömer Asım Ö. (4), yaralandı.

KARAMAN'da ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Ömer Asım Ö. (4), yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Larende Mahallesi 602 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesinin odada bulunduğu sırada ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Ömer Asım Ö., dengesini kaybedip zemine düştü. Ömer Asım'ın düştüğünü fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ömer Asım, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
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KEMER, BAYRAMDA NÜFUSUNUN 4 KATINI AĞIRLADI KEMER, BAYRAMDA NÜFUSUNUN 4 KATINI AĞIRLADI 14 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada 14 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düştüğü anlar kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ - Son Dakika
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