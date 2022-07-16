Olay, saat 14.00 sıralarında Larende Mahallesi 602 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesinin odada bulunduğu sırada ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Ömer Asım Ö., dengesini kaybedip zemine düştü. Ömer Asım'ın düştüğünü fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ömer Asım, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4 YAŞINDAKİ ÖMER, OYNARKEN İKİNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞTÜ - Son Dakika

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