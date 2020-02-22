4 yaşındaki Öykü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki Öykü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

4 yaşındaki Öykü yaşam mücadelesini kaybetti

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

4 yaşındaki Öykü yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 4605 sokak üzerinde sürücü H.Ç. idaresindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonetin çarptığı Öykü Buğlem Güngör (4) isimli kız çocuğu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilmişti.


Durumu ağırlaşan Öykü Buğlem Güngör, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.


2 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Küçük kızın acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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