4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybetti

7 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle 4605 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonet Öykü Buğlem Güngör'e çaptı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Öykü, durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Küçük Öykü, Tarsus'ta toprağa verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yeni Mahalle, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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