4 yaşındaki Samet, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Son Dakika

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4 yaşındaki Samet, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
6 saat önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 4 yaşındaki Samet Akın, tablet almak için 1 yılda biriktirdiği 500 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 4 yaşındaki Samet Akın, tablet almak için 1 yılda biriktirdiği 500 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Kuaför babası Ayhan Akın ile birlikte ilçedeki bir banka şubesine giderek, bağışını yapan Samet, tablet almak için para biriktirmeye devam edeceğini söyledi. Baba Akın da zor günlerin birlikte aşılacağını belirterek, "Oğlum televizyonda kampanya haberini duyunca 'Baba ben de kumbaramdaki paramı bağışlamak istiyorum' dedi. Tabi bunu duyunca ailece çok duygulandık. Hemen bankaya giderek parayı bağışladık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:53 Kaynak: DHA
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