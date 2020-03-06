4 yaşındaki Sümbül evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki Sümbül evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

4 yaşındaki Sümbül evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Sümbül evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi, Yüreğir Sokak'taki Gani Örs'e ait evin yandığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çocukları Kadir (8) ve Sümbül (4) ile evde uyuyan Gani Örs, komşularının bağrışlarıyla uyanıp, yangını fark etti. Oğlunu alevlerin arasından kurtarabilen Örs, ancak alevler yüzünden kızını almak için tekrar eve giremedi.


Gani Örs ve oğlu, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yanarak ölen kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.


Küçük kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


İtfaiye görevlilerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.


Gani Örs'ün eşi Duygu Örs'ün (36), kız kardeşini ziyaret etmek için 3 gün önce Mersin'e gittiği öğrenildi. - ADANA

Yüreğir, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:15 Kaynak: İHA
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