Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Yağmur Ailesinin Halı Yıkamak İçin Gittiği Derede Boğuldu

4 Yaşındaki Yağmur Ailesinin Halı Yıkamak İçin Gittiği Derede Boğuldu

25 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinin halı yıkamak için gittiği dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu babasının gözleri önünde boğularak hayatını kaybetti.

4 Yaşındaki Yağmur Ailesinin Halı Yıkamak İçin Gittiği Derede Boğuldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesinin halı yıkamak için gittiği dereye düşen 4 yaşındaki kız çocuğu babasının gözleri önünde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Akbaşlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, havanın güzel oluşunu fırsat bilen Aydın ailesi halı yıkamak için Akbaşlar Deresi'ne gitti. Annesi halı yıkadığı sırada babası Muhsin Aydın ile dere kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki Yağmur, bir anda dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan kızının ardından dereye atlayan baba, tüm çabalarına rağmen kızını kurtaramadı. Ailenin jandarmayı araması üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen AFAD ve İnegöl itfaiye ekipleri, küçük kızı yaklaşık 50 metre uzaklıkta bularak kıyıya çıkardı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile sinir krizleri geçirirken, savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Aydın, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Hükümlüsünün, Eşiyle Birlikte Hazırladığı Korkunç Plan Deşifre Oldu Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada!

Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti 55'lik Hülya Avşar'dan Yarı Çıplak Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Yaşındaki Yağmur Ailesinin Halı Yıkamak İçin Gittiği Derede Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]