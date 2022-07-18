4 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İ SALINCAKTA VURAN KOMŞU SERBEST - Son Dakika
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4 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İ SALINCAKTA VURAN KOMŞU SERBEST

18.07.2022 12:43

KARAMAN'da, evinin bahçesindeki salıncakta sallanan Zeynep Gül'ü (4) pompalı tüfekle vurarak yaralayan komşuları Uveziy B. (19), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN'da, evinin bahçesindeki salıncakta sallanan Zeynep Gül'ü (4) pompalı tüfekle vurarak yaralayan komşuları Uveziy B. (19), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uveziy B., ifadesinde Köpeği korkutmak için tüfekle ateş ettim dedi.

Olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak'ta, binanın bahçesinde meydana geldi. Babası Selman ile annesi Merve Gül, kameriyede yemek yediği sırada küçük Zeynep de salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesi ile Zeynep, yere yığıldı. Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu edildi.

'KÖPEĞİ KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonrası silahın, 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişinin, ailenin komşusu Uveyiz B. olduğunu tespit etti. Suç aleti pompalı tüfekle evinde yakalanan Uveyiz B., gözaltına alındı. Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini öne sürerek, Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uveyiz B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber- Kamera Muammer ŞEN KARAMAN DHA

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4 yaşındaki Zeynep'i vuran şahıstan açıklama: Köpeği korkutmak için ateş ettim, çok üzgünüm 4 yaşındaki Zeynep'i vuran şahıstan açıklama: Köpeği korkutmak için ateş ettim, çok üzgünüm ZEYNEP, SALINCAKTA SALLANIRKEN MAGANDANIN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI ZEYNEP, SALINCAKTA SALLANIRKEN MAGANDANIN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İ SALINCAKTA VURAN KOMŞU SERBEST - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İ SALINCAKTA VURAN KOMŞU SERBEST - Son Dakika
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