4 yaşındaki Zeynep'i vuran şahıstan açıklama: Köpeği korkutmak için ateş ettim, çok üzgünüm - Son Dakika
Üye Girişi

4 yaşındaki Zeynep'i vuran şahıstan açıklama: Köpeği korkutmak için ateş ettim, çok üzgünüm

17.07.2022 13:04

Karaman'da evinin bahçesinde salıncakta sallandığı esnada vurulan 4 yaşındaki Zeynep Gül, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük Zeynep'i vuran 19 yaşındaki Uveyiz B. bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş açtığını belirterek, "Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" dedi.

Karaman'da babası Selman ile annesi Merve Gül, kameriyede yemek yediği sırada küçük Zeynep de salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesi ile birlikte küçük Zeynep, yere yığıldı. Pompalı tüfekle başı ve bacağından yaralanan küçük Zeynep, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Zeynep Gül, akşam saatlerinde taburcu oldu.

"KÖPEĞİ BAHÇEDE GÖRDÜM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de evin bahçesi ile çevresinde detayı inceleme yaptı. İnceleme sonrası silahın 2 bina sonraki apartmandan ateşlendiği belirlendi. Ekipler, silahı ateşleyen kişinin komşuları Uveyiz B. olduğunu tespit etti.

"HABERİM YOKTU"

Suç aleti pompalı tüfekle evinde gözaltına alınan Uveyiz B. polis merkezine götürüldü. Uveyiz B., ilk ifadesinde, kendi bahçelerine giren köpeği korkutmak için ateş ettiğini belirterek, "Evimizin bahçesindeki tavuklarımız, bir sokak köpeği tarafından boğulup yeniliyordu. Olay anında yine aynı köpeği bahçemizde gördüm. Köpeği korkutmak için tüfek ile ateş ettim. Köpek kaçtıktan sonra eve girdim. Çocuğun yaralandığından haberim yoktu. Olayı eve gelen polislerden öğrendim, çok üzgünüm" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU Son dakika haber: Eşiyle tartışırken tabancanın kazara ateş almasıyla kendini vurdu Son dakika haber: Eşiyle tartışırken tabancanın kazara ateş almasıyla kendini vurdu
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yaşındaki Zeynep'i vuran şahıstan açıklama: Köpeği korkutmak için ateş ettim, çok üzgünüm - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:19:09. #1.11#
SON DAKİKA: 4 yaşındaki Zeynep'i vuran şahıstan açıklama: Köpeği korkutmak için ateş ettim, çok üzgünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement