4 yaşındayken kaynar suya düşen Roda, bir hayırseverin desteğiyle tedavi oldu - Son Dakika
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4 yaşındayken kaynar suya düşen Roda, bir hayırseverin desteğiyle tedavi oldu

05.09.2022 10:29

4 yaşındayken kaynar suya düşen Roda, bir hayırseverin desteğiyle tedavi oldu Hayırsever Okur: "Onun iyileştiğini görünce mutlu oluyorum"ADANA Kaynar su dolu kazana düşerek yaralanan 4 yaşındaki Roda, bir hayırseverin desteğiyle karşılanan tedavisinin ardından hayata tutundu.

4 yaşındayken kaynar suya düşen Roda, bir hayırseverin desteğiyle tedavi oldu

Hayırsever Okur: "Onun iyileştiğini görünce mutlu oluyorum"

ADANA Kaynar su dolu kazana düşerek yaralanan 4 yaşındaki Roda, bir hayırseverin desteğiyle karşılanan tedavisinin ardından hayata tutundu.

Suriye'nin Halep kentinden iç savaştan kaçarak 6 sene önce İzmir'e yerleşen Hani ve Rukiye El Sincar çiftinin 2 çocuğu dünyaya geldi. Çift, tarım işçiliği yaparak geçimlerini sürdürürken çiftin Roda isimli oğulları 2 sene önce kaynar su dolu kazana düştü. Aile, ambulans ile oğullarını hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan küçük çocuk bir süre sonra taburcu edildi. Aile ise Mersin'in Tarsus ilçesine taşındı. Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur ise Roda'dan haberdar oldu ve küçük çocuğun tedavisini üstlendi. Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi olan Roda, tekrardan Tarsus'a geldi. Küçük Roda ve ailesinin kaldığı çadırı da baştan aşağı yenileyen Okur, ayrıca çadıra klima taktırdı.

"Roda çok rahatladı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Roda'nın babası Hani El Sincar, "İzmir'de 47 gün çocuğum tedavi gördü. Ardından Mersin'in Tarsus ilçesine geldik ve burada şehir hastanesine gittik. Orada da oğlum bir süre tedavi gördü. Daha sonra sosyal medyadan Ogün beye ulaştık. Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi oldu oğlum. Ayrıca kaldığımız çadır yenilendi. İzolasyonlu bir çadır yapıldı ve içerisi gayet serin. Roda çok rahatladı" diye konuştu. Öte yandan baba Hani El Sincar, oğlunun biran önce eski sağlığına kavuşmasını istedi.

"Çok derin yaralar vardı, şuanda iyileşiyor"

Ogün Sever Okur ise Roda'nın çok yoğun bir tedaviye maruz kaldığını belirterek, "Roda'nın vücudunda çok derin yaraları vardı. Şuanda iyileşiyor. Onun iyileştiğini görünce mutlu oluyorum. Ufak tefek ihtiyaçlar var. Onları da elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca Roda ve ailesi çok kötü bir çadırda yaşıyordu. İçerisi çok sıcaktı. Biz bu çadırı da yeniledik. İçerisine klima taktırdık. En azından şuanda kaşıntısı durdu. Roda'nın daha hijyenik bir ev ortamında yaşaması lazım" dedi.

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Kaynak: İHA

Tarsus, İzmir, Hani, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 yaşındayken kaynar suya düşen Roda, bir hayırseverin desteğiyle tedavi oldu - Son Dakika

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