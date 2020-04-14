4 yaşındeki kayıp Menesa, evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 yaşındeki kayıp Menesa, evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu - Son Dakika

4 yaşındeki kayıp Menesa, evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu

6 saat önce

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram, 22 saat sonra evinden 30 kilometre uzaklıkta boş arazide bir çoban tarafından bulundu.

4 yaşındeki kayıp Menesa, evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu, System.String[]

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram, 22 saat sonra evinden 30 kilometre uzaklıkta boş arazide bir çoban tarafından bulundu. Bitkin düşen küçük Menesa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Pınar ve Cafer Bayram çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Menesa, dün saat 16.30 sıralarında ağabeyiyle birlikte oyun oynamak için evden çıktı. Ancak ailesi bir daha Menesa'ya ulaşamadı, Ailenin ihbarı üzerine mahalleye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis, mahalleye yakın bölgelerde arama yaptı. Aralıksız devam eden aramalarda sabah saatlerinde özel eğitimli köpek de kullanılmaya başlandı. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, aileyle görüştü.

ÇOBAN BULDU

Menesa'yı arama çalışmaları sürerken, mahalleye 30 kilometre uzaklıktaki Mezra köyü yakınlarında arazide hayvanlarını otlatan çoban Yunus Özdemir, bugün saat 14.30 sıralarında yorgun düşen bir kız çocuğuyla karşılaştı. Özdemir'in ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, polislerle birlikte bölgeye gitti. Ekşi, kayıp Menesa olduğu belirlenen küçük kızı hastaneye götürmek üzere aracıyla yola çıkardı. Küçük Menesa, yolda karşılaşılan ambulansa nakledildi. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen Menesa Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eşi Pınar ile birlikte hastaneye giden Cafer Bayram, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. 24 saattir dolaşıyoruz. Çoban bulmuş" diyerek Menesa'yı alnından öptü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malazgirt ilçemizde kayıp yavrumuz Menesa için dün akşam saatlerinde gelen ihbar neticesi jandarma, polis ve AFAD ekiplerince gece de süren arama faaliyetleri şu ana kadar devam etmiş, çocuğumuz az önce açık arazide sağ olarak bulunmuştur. Kıymetli anne ve babalar, çocuklarımızı özellikle bu salgın günlerinde lütfen gözümüzün önünden ayırmayalım."


Malazgirt, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:38 Kaynak: DHA

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