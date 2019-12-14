4 yavru köpeğe Saruhanlı Kaymakamlığı sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 yavru köpeğe Saruhanlı Kaymakamlığı sahip çıktı - Son Dakika

4 yavru köpeğe Saruhanlı Kaymakamlığı sahip çıktı

6 saat önce

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp tarafından kaymakamlık bahçesine yaptırılan kulübe, 4 yavru köpek ve annelerine yuva oldu.

4 yavru köpeğe Saruhanlı Kaymakamlığı sahip çıktı, System.String[]

Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp tarafından kaymakamlık bahçesine yaptırılan kulübe, 4 yavru köpek ve annelerine yuva oldu. Kaymakamlığı ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz de Kaymakam Yalınalp'e teşekkür ederek, yavru köpeklerle yakından ilgilendi.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp'i ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Deniz'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici de eşlik etti. Saruhanlı kaymakamlık binasında hizmet veren birimlerdeki iş ve işlemleri için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Vali Deniz, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek, "Sizlere hizmet etmek bizlerin görevi. Sizin yüzünüz gülerse bizim de yüzümüz güler" dedi.


4 yavru köpeğe Saruhanlı Kaymakamlığı sahip çıktı


Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp tarafından kaymakamlık bahçesine yaptırılan kulübe, 4 yavru köpek ve annelerine yuva oldu. Kaymakamlık ziyaretinde yavru köpeklerle de ilgilenen Vali Ahmet Deniz, Kaymakam Yalınalp'e teşekkür etti. Saruhanlı Kaymakamlığı yakınlarında 1 ay önce dünyaya gelen ve soğuktan etkilenen 4 yavru köpek ve anneleri Kaymakam Necmettin Yalınalp tarafından kaymakamlık bahçesinde yaptırılan kulübe ile soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva sahibi oldular. "Sadece insanı sevmek olmaz hayvanları ve tüm canlıları da seveceğiz" diyen Kaymakam Yalınalp, hayvanların doğanın denge unsuru olduğunu herkes tarafında merhamet gösterilip korunması gerektiğini söyledi.


Vali Ahmet Deniz de "Derdini anlatamayan, konuşamayan, hakkını koruyamayan bu güzel canların hamisi ve sesi bizlerden başkası olamaz. Hayatında bir kez bile bir hayvanın başını okşamamış, kendi türünden başka canlıya saygısı olmayanlarla değil, farklılıklara saygı duyan, muhtaç olana el uzatan, koruyan kollayan merhamet sahibi insanların olduğu bir dünya eminiz ki daha yaşanılır olur. Dünyaya gelmiş her canlının yaşam hakkına saygı duyup onlara sahip çıkmak bizim insanlık görevimiz" diyerek, Kaymakam Necmettin Yalınalp'e teşekkür etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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